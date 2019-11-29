Нафтогаз признал проблемы с арестом активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии

Исполнительный директор Нафогаза Юрий Витренко заявил, что компания не смогла добиться ареста активов Газпрома в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы обратились и проверили», – сказал Витренко в ответ на вопрос: обращался ли Нафтогаз в германские суды, чтобы проверить их готовность рассматривать иски об аресте активов Газпрома, передает ТАСС.

«В Германии мы не можем приступить к принудительному взысканию», – признал он, отметив, что эта неудача может быть связана с «политической конъюнктурой» и нежеланием Германии портить отношения с Газпромом.

«И в Польше у нас проблемы, и в Молдове у нас проблемы», – добавил Витренко.

При этом он заявил, что стоимость активов Газпрома, замороженных по решению суда в Нидерландах, может позволить Нафтогазу взыскать полностью компенсацию по арбитражному решению.

Ранее Витренко заявлял, что решение адстердамского суда по иску Нафтогаза о принудительном взыскании долга с Газпрома ожидается в первом квартале 2020 года.