«Нафтогаз» назвал сроки решения суда Амстердама по долгу Газпрома

Решение адстердамского суда по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании долга с Газпрома ожидается в первом квартале 2020 года, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«4 декабря этого года запланированы слушания в суде в г. Амстердам по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах... Решение суда ожидается в первом квартале следующего года», – сообщил Витренко в Facebook.

Он отметил, что стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает 3 млрд долларов.

«В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года», – добавил он.

Витренко также отметил, что у Украины и Евросоюза полностью консолидированная позиция по продлению транзита через Украину после 2019 года.

«Украина выиграла 4,6 млрд долларов, и поэтому по итогам двух решений уже Газпром должен заплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов плюс проценты. После этого позиция Евросоюза не изменилась – «есть решение суда, и его нужно выполнять», – добавил он.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что «долг» Газпрома увеличился до 2,817 млрд долларов с момента вынесения решения Стокгольмского арбитража.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

Но в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Это лишило «Нафтогаз» оснований пытаться арестовать активы российского газового гиганта за рубежом.