Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома

С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.

«По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долларов, включая проценты», – приводит РИА «Новости» сообщение «Нафтогаза».

Также в отчете сказано, что по состоянию на дату утверждения промежуточной финансовой отчетности эта сумма не была погашена.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

Но в июне Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Это лишило «Нафтогаз» оснований пытаться арестовать активы российского газового гиганта за рубежом.

Напомним, после трехсторонних консультаций российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.