Делегация Крыма на форуме ООН выразила протест из-за нарушения прав крымских татар

Делегация Крыма, участвующая в 12-й сессии форума по вопросам национальных меньшинств ООН в Женеве выразила протест из-за нарушения прав крымских татар после того, как на форум не зарегистрировали двух руководителей национальной общины, сообщило постоянное представительство Крыма при президенте России.

«Российская делегация общественности, участвующая в форуме национальных меньшинств ООН, и российское гражданское общество выражают решительный протест в связи с нарушением прав крымских татар, проживающих в Крыму, в связи с тем, что на форум не допустили руководителей крымско-татарских национальных организаций. На форум не зарегистрировали Чингиза Якубова и Эсадуллаха Баирова, являющихся членами руководства единственного легитимного органа самоуправления крымских татар – Шуры (Совета)», - говорится в сообщении на сайте представительства.

Делегация потребовала допускать представителей организации крымских татар, проживающих в Крыму, на мероприятия, проводимые под эгидой ООН. «Мы предлагаем направить представителей ООН в Крым для реальной оценки положения крымских татар и провести в Российской Федерации, в Республике Крым, региональный европейский форум национальных меньшинств ООН», – отмечается в сообщении.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила ТАСС, что представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций Чингиза Якубова и Эссадулаха Баирова не зарегистрировали на форум, из-за этого они не смогли оформить визы и отправиться в Швейцарию.

Также член Общественной палаты России от Крыма и глава Совета региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер планировал вылететь на форум в Женеву, но швейцарское посольство отказало ему в визе.

Участие в сессии смогли принять только два представителя Крыма – Анастасия Гридчина и депутат Госдумы Руслан Бальбек, однако выступление Бальбека было прервано украинской делегацией.