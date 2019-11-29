Присяжные в Вологде оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину

Присяжные в Вологодском городском суде впервые вынесли оправдательный вердикт. Такое решение было принято в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в том, что забил жену до смерти.

По версии следствия, в феврале 2019 года Крюков поссорился с женой. Отмечается, что причиной конфликта были «личные неприязненные отношения». В итоге подсудимый неустановленными твердыми тупыми и острыми рубящими предметами нанес жене по всему телу многочисленные удары и причинил множественные травмы, от которых женщина скончалась. Ее тело мужчина оставил на улице Белоризцев, сообщает «Интерфакс».

Однако коллегия из восьми присяжных единодушно оправдала Крюкова, указав, что не было доказано, что травмы женщине нанес именно он, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

В итоге подсудимый был освобожден в зале суда. Приговор по данному делу будет вынесен 3 декабря.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы женщина зарезала мужчину.