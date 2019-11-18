Женщина зарезала мужчину на юго-востоке Москвы

Женщина ударила ножом мужчину на юго-востоке Москвы, пострадавший скончался на месте, сообщили в столичном главке МВД.

Как передает РЕН ТВ, преступление было совершено в ночь на 17 ноября. В ходе конфликта двух безработных женщина ударила мужчину ножом, от полученных ранений он скончался на месте, злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, в мае мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы.