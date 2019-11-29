Мужчина слил опасный яд в канализацию Петербурга

Правоохранительные органы в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в том, что слил опасный яд в коллектор, который при большой концентрации воздействует практически на все системы жизнедеятельности человека.

Жители города во многих районах ощущали едкий запах, некоторые жаловались на то, что кожа начала покрываться волдырями. В Водоканал поступали жалобы, после взятия проб из коллектора было установлено, что причина едкого запаха – незаконные сбросы в канализацию.

Подозреваемого задержали еще 27 ноября, правоохранители обнаружили ассенизаторскую машину, после проверок выяснилось, что вещество в цистерне и канализации одно и то же. По словам специалиста по ассенизации, некий мужчина неславянской внешности попросил его откачать неизвестную жидкость из канистры в кузове грузового автомобиля. После эту жидкость он вылил в канализацию, сообщает «Фонтанка». Однако правоохранители не поверили словам мужчины. Экспертиза установила, что в канализации была обнаружена окись этилена (C2H4O).

По словам эксперта из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию Смольного, в малых концентрациях вещество ничего угрожающего жизни не несет и используется в производстве пластмассы.

Максимально допустимые концентрации окиси – 0,3 мг вещества на кубический метр при разовых замерах и 0,03 мг на кубический метр в среднесуточных показателях. Пока неизвестно, в каком количестве вещество присутствовало в канализации, однако, по словам эксперта, если жители города ощущали характерный сладковатый запах эфира, то концентрация окиси этилена в воздухе была выше 500 частей на миллион – это миллионная доля каких-либо величин (ppm). Как утверждают местные жители с 21 ноября запах ощущался в Купчино, Колпино и Невском районе.

При остром отравлении окисью этилена человек ощущает сладкий вкус во рту, рвоту, раздражение слизистых оболочек глаз, кожи, из носа может идти кровь, на коже могут появиться ожоги и волдыри. Очень сильное отравление окисью приводит к затруднению речи, поражению центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также внутренних органов.

По словам эксперта, окись обладает дезинфицирующими свойствами и является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов. Применяют это вещество также и для газовой стерилизации медицинских шприцов.

В петербургском Водоканале заверили, что сбросы окиси этилена в канализацию не повлияли на систему водоснабжения.

«В данном случае несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений. Технологии, действующие на очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», гарантированно обеспечивают высококачественную очистку сточных вод от любых посторонних примесей. Крупные загрязнения и минеральные взвеси отсеиваются на этапе механической очистки, а за счет биологической и химической очистки устраняются посторонние потенциально опасные вещества. Таким образом, в Финский залив возвращается вода, соответствующая всем нормативам. На систему водоснабжения последние инциденты повлиять не могли, так как источником водозабора является река Нева», – сообщили на предприятии.

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