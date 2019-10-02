В красноярском магазине продукты опрыскали химикатами

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в одном из продуктовых магазинов Дивногорска (Красноярский край) сотрудник обрабатывает помещение неизвестными химикатами – при этом там лежат продукты, не накрытые какой-либо защитой.

На кадрах мужчина в защитном костюме опрыскивает помещение, при этом фрукты и овощи не накрыты.

Местный новостной портал vse42.ru сообщает, что залы магазина якобы обрабатывали крысиным ядом.

Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Батон», передает «Говорит Москва».

Представитель торговой сети Виктор Батов назвал информацию об использовании крысиного яда бредом. Однако он отметил, что при обработке помещения были допущены нарушения.

«Инсектицидная обработка проводилась бытовым химикатом «Агран». Он разрешен и сертифицирован для применения в помещениях, в том числе жилых. Мы не понимаем, откуда пошла информация про крысиный яд», – сказал он.

Батов также заявил, что «товар должен был быть убран» и извинился «за действия персонала и подрядчика, добавив, что к провинившимся «уже применены меры дисциплинарного характера».

Напомним, в августе в Саратове мужчина подсыпал крысиный яд в конфеты в одном из местных магазинов.