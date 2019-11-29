Описаны последствия отказа от буквы «ё»

При оформлении документов надо настаивать, чтобы буква «ё» была прописана с точками, их отсутствие несет «прямые правовые последствия», заявил в день рождения буквы «Ё» проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, профессор Михаил Осадчий.

Проректор по науке Государственного Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук, общего и русского языкознания, профессор Михаил Осадчий указал, что, использование или неиспользование двух точек в именах собственных приводит к искажению смысла, изменению произношения и правовым коллизиям, передает портал «Радио Sputnik».

Он указал, что «использование буквы «ё» на самом деле может быть и не обязательным, но крайне желательным».

«Мы уже увидели негативные последствия неиспользования буквы «ё», заменой ее на письме буквой «е». Мы все знаем, что в Москве есть такие места, такие районы, как Планёрная, Мнёвники. И все немосквичи произносят – Планерная и Мневники. Это последствия того, что буква «ё» на письме не прописывается. Это ведет к изменению произношения, а это приводит к изменению в языке», – подчеркнул профессор.

Осадчий указал, что важно настаивать, чтобы чиновники или госслужащие в обязательном порядке ставили две точки, так как отсутствие буквы «ё» «ведет к изменению произношения», а это несет «прямые правовые последствия».

«В случае с написанием имен собственных, будь то написание имен людей, районов или городов, написание буквы «ё» обязательно категорически. В случае с другими словами, (все, всё), наверное, можно ситуативно», – отметил ученый.

Отметим, что в январе 2018 года жительнице Калининграда отказали в получении материнского капитала из-за того, что в документах детей она в одном случае написала фамилию с буквой «е», а во втором с «ё».

В ноябре 2019 года женщина в Перми разрисовала портрет ветерана буквами «ё». Она объяснила это тем, что ей не хватает в печатных изданиях буквы «ё».

Напомним, 29 ноября 1783 года буква «ё» была введена в русскую азбуку.