Россиянка не смогла получить маткапитал из-за одной буквы

Жительнице Калининграда подала иск в суд после того, как ей отказали в получении материнского капитала из-за того, что в документах детей она в одном случае написала фамилию с буквой «Е», а во втором с «Ё», сообщила пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда.

В материалах дела указано, что после рождения третьего ребенка жительница Калининграда обратилась в Пенсионный фонд, чтобы получить материнский капитал, передает РИА «Новости». Но в управлении фонда выдавать сертификат ей отказались, так как в свидетельствах о рождении первого и второго детей по-разному была написана фамилия матери. В первом документе присутствует буква «Е», а во втором «Ё».

«Истица обратилась в суд, полагая, что отказ ответчика является незаконным, поскольку ранее у нее не возникало проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии», – сообщили в суде.

Судебное заседание назначено на 21 февраля 2018 года.

Напомним, ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой уравнять на законодательном уровне различное написание одних и тех же имен, отчеств и географических наименований, а также признать равнозначными буквы «е» и «ё» в личных данных.