Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 6 копеек – до 64,13 рубля, курс евро поднялся на 7 копеек – до 70,59 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 63,12 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».