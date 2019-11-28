Мадонна отменила три шоу из-за «ужасной боли»

Певица Мадонна отменила три своих шоу в рамках тура «Мадам X» в Бостоне из-за «ужасной боли».

«Пожалуйста, простите за этот неожиданный поворот событий. Проведение моего шоу каждую ночь приносит мне так много радости, и отмена – это своего рода наказание для меня, но боль огромна, и я должен отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы я могла вернуться», – написала певица в Instagram.

Какие именно проблемы со здоровьем беспокоят исполнительницу, она не рассказала. Однако, по данным BBС News, Мадонна сказала своим фанатам в Сан-Франциско, что страдает из-за порванной связки и болей в колене.

Ранее певица Леди Гага рассказала, что страдает от сильной боли, из-за чего ей пришлось отменить десять выступлений в рамках тура по Европе.