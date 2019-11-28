Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Еврокомиссия решила не обжаловать постановление Европейского суда юстиции по ограничению использования Газпромом мощности газопровода OPAL, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

«Действительно, я могу подтвердить, что это правда», – сказала она, отвечая на вопрос, может ли ЕК подтвердить соответствующую информацию, передает ТАСС.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому Газпром мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд кубометров в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения Газпром сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL – трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

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