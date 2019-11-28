Психолог заявила о минусах дополнительного дня отдыха в новогодние каникулы

Оптимальный вариант – заменить новогодние праздники парой дней отдыха, все остальное может повлечь негативные последствия, заявила газете ВЗГЛЯД психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

Ранее стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий переносить один из выходных дней, выпадающих на праздники, на последний день декабря.

«Знаете, есть плюсы и минусы. В первую очередь злоупотребление пищей и алкоголем, это вызывает с точки зрения психологии депрессию. На фоне этого возникают всплески конфликтов, то есть когда людям нечего делать, они начинают выяснять отношения. Слишком большой показатель семейных драк, вызовов полиции, разводов в этот период. Поэтому все хорошо в меру. В большинстве своем народ еще не дозрел до той свободы, чтобы с удовольствием, без отрицательных последствий, проводить девять нерабочих дней», – говорит Полянова.

Психолог назвала оптимальным вариант, когда люди отметят два не соприкасающихся по датам праздника, а в остальное время будут работать.

«Не у всех есть возможность выезжать на 10 дней за границу, то есть это придумано для чиновников, которые катаются в Куршевеле на лыжах. А те, кто не может себе этого позволить, выбирают другие развлечения, упомянутые выше, которые носят отрицательные последствия. А те люди, которые имеют возможность и хотят провести девять выходных дней со своей семьей, они найдут шанс и способ это организовать, как раньше делали наши родители», – заявила Полянова.

Как заявил газете ВЗГЛЯД один из авторов законопроекта о 31 декабря Игорь Лебедев, даже если инициативу поддержат, вступит в силу она, скорее всего, уже в будущем 2020 году.