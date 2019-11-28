Экс-председатель банка «Советский» приговорен за растрату

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова. Его признали виновным в присвоении и растрате более 1,7 млрд рублей.

«Суд назначил Карпову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, передает РИА «Новости».

По данным суда, Карпов совместно с другими сотрудниками банка выдавал заведомо невозвратные кредиты, что позволило похитить денежные средства кредитного учреждения в размере более 1,7 млрд рублей. Отмечается, что деньги перечислялись на банковские счета подконтрольных им организаций.

В пресс-службе судов уточнили, что Карпов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, суд признал правомерным гражданский иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», представителя потерпевшего АО Банк «Советский», о взыскании с Карпова солидарно с соучастниками преступления более 1,7 млрд рублей. Иск будет передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

До этого суд Петербурга назначил начальнику кредитного отдела банка «Советский» Андрею Кузнецову наказание в виде четырех лет условно и штрафа в 500 тыс. рублей.

Ранее в ноябре экс-ректор Дальневосточного федерального университета был осужден на семь лет, его также признали виновным в растрате.