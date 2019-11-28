Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил, почему на новогоднюю ель для центральной площади было потрачено почти 18 млн рублей.

«Почему мы приняли решение в текущем году поставить новую елку? Разговоры мы вели в течение нескольких лет, и вызваны они были тем, что старая ель, монтируемая 11 лет подряд, во-первых, ... морально устарела, во-вторых, с каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию три года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя. По заключению специалистов, ...30% ветвей не работает. Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300-400-500 тыс. рублей», – сказал Середюк, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у новой елки стальной каркас, около 1900 веток, 239 тыс. светодиодов, и она «абсолютно технологичная».

«Город обновляется.... Появляются новые парковые пространства, дороги, кольцевые развязки, строятся детские сады... Мы стояли перед выбором: либо собирать старую ель, имея те недостатки..., либо приобретать новую, которая бы имела новые технологические возможности. Мы учитывали при приобретении, что она имеет более высокое технологическое оборудование. Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, там можно ... узоры», – добавил мэр.

Кроме того, Середюк уточнил, что эта елка не самая дорогая. «Например, на сайте производителя... есть елка и за 29 млн рублей, и за 35 млн, есть и более дешевые варианты... Но мы решили: раз мы идем вперед, раз мы приобретаем елку как минимум на 10-15 лет, мы должны учитывать уже современные требования к этим конструкциям. Именно поэтому мы приняли решение приобрести елку средней ценовой категории... Стоимость елки (для Кемерово – ред.) составила 17 млн 900 тыс. рублей», – сказал он, напомнив, что Красноярск в прошлом году купил себе ель за 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Кургана заставили чиновников вырезать снежинки к Новому году по единому шаблону.