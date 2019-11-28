В детском яблочном пюре нашли пестициды

Роскачество проверило яблочное пюре для детского питания 24 торговых марок и обнаружило в 10 из них следы пестицидов, сообщили в организации.

«Исследование показало, что в продукции 14 торговых марок нет пестицидов. При этом в продукции 10 торговых марок выявлены следовые количества таких пестицидов как: пириметанил, флудиоксонил, ацетамиприд, карбендазим, пропаргит, тиабендазол», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили, что детские пюре исследовали на наличие более 100 видов препаратов. Однако, так как содержание обнаруженных пестицидов в настоящее время в России не нормируется и не контролируется, все пюре соответствуют обязательным требованиям.

Из проверяемых торговых марок 12 произведены на территории России. Стоимость яблочного пюре на момент закупки составила от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.

«Согласно итогам исследования, вся продукция признана абсолютно безопасной», – сообщили в организации.

Эксперты не обнаружили примеси растительного происхождения, консерванты, синтетические красители, сахарозаменители и подсластители. При этом крахмал содержался в продукции только одной торговой марки, она же, из-за наличия в ее составе сахарозы, оказалась самой сладкой.

Напомним, в сентябре Роскачество не нашло опасной детской воды на российском рынке, но в ряде образцов содержание калия и фтора отличалось от заявленного на этикетке.

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