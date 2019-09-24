Роскачество проверило детскую воду

Роскачество не нашло опасной детской воды на российском рынке, но в ряде образцов содержание калия и фтора отличалось от заявленного на этикетке, сообщили в организации.

Как говорится в сообщении на сайте Роскачества, в исследовании участвовала 21 торговая марка воды российского производства для детей до трех лет. При этом для испытаний была отобрана вода в таре объемом от 0,33 до 6 литров. Эксперты проверили воду по 109 показателям качества и безопасности, причем не только на содержание энтерококков и кишечной палочки, но и на наличие потенциально опасных веществ.

«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать «детской», она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть», – сообщили в Роскачестве.

Там добавили, что вода 10 торговых марок соответствуют и обязательным требованиям безопасности, и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества.

«Все исследованные образцы оказались абсолютно безопасны. Кипятить детскую воду в целях обеззараживания не требуется, это продукт безопасный, полностью готовый для употребления», – сообщили в организации.

Эксперты указывают, что проблем с показателями жестокости, щелочности и pH воды не было, ее цвет, вкус и запах оказались в норме, но вопросы возникли в части маркировки воды. Содержание калия в воде ряда производителей расходилось с заявленным на этикетке показателем – как в большую, так и в меньшую сторону.

«Производители имеют право не писать о конкретном содержании калия. Но, если они его указали, информация на этикетке не должна расходиться с реальностью», – сообщили в Роскачестве. Помимо этого, в рамках исследования было выявлено расхождение содержания фтора в воде ряда торговых марок от заявленного при маркировке.

Напомним, в пятницу Роскачество нашло пестициды в детском пюре.

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