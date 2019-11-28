Зеленского сочли не готовым к «лобовой встрече» с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к встрече с такими опытными политиками, как российский лидер Владимир Путин, заявил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

«Честно, я не знаю, готов ли наш президент к лобовой встрече с очень сильным, хитрым и опытным политиком. Хочется, чтобы он был на равных с Путиным, но это не на велосипеде ездить», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

«По моему мнению, наш президент пока не на равных с мировой политической элитой», – добавил депутат Рады.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже.

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