Путин объяснил значение уникальной советской разведчицы Гоар Вартанян

Президент Владимир Путин назвал скончавшуюся в понедельник советскую разведчицу Гоар Вартанян блестящим профессионалом, посвятившим свою жизнь служению Родине.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Гоар Левоновны Вартанян. Гоар Левоновна принадлежала к плеяде блестящих профессионалов, посвятивших свою жизнь служению Родине. Вместе с супругом, Геворком Андреевичем Вартаняном, они внесли поистине уникальный вклад в укрепление безопасности нашей страны, вписали яркие, героические страницы в историю отечественной внешней разведки», – говорится в телеграмме Путина, адресованной сотрудника Службы внешней разведки и директору СВР Сергею Нарышкину, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, в понедельник в Службе внешней разведки России сообщили, что легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни.