Зеленский обманул стариков

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что власти не станут исполнять обещание президента Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет, пишут СМИ.

Государственная политика сосредоточена на том, чтобы не повышать тарифы для всех граждан Украины, сказал Гончарук на брифинге, передает «Страна.ua».

«У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим с того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается независимо от возраста», – сказал премьер.

Главный редактор издания Игорь Гужва в своем Facebook отметил, что обещание об отмене оплаты ЖКХ для пожилых украинцев, которое Зеленский дал за несколько дней до выборов в Раду, сыграло немалую роль в победе партии «Слуга народа» на выборах.

«Но выборы прошли и об «электорате» можно временно забыть. До следующих выборов. По крайней мере, так кажется любой украинской власти», – добавил Гужва.

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