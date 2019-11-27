Проект итогового документа саммита «нормандской четверки» готов

В общих чертах проект документа, который примут по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, готов, однако лидеры могут внести в него изменения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Советники проработали документ, в основных чертах он готов. Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят включить, и что-то будет изменяться. Могут быть и какие-то устные договоренности», – передает его слова ТАСС.

Он не ответил на вопрос о пунктах, включенных в этот документ. Ушаков сообщил, что проект подготовлен экспертами. Лидеры должны его утвердить, однако пока еще не видели документа.

Также в среду сообщалось, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести на саммите отдельную встречу.

Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.