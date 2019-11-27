В Госдуме пообещали изучить расследование о связях журналиста «Новой газеты» с ИГ

В Госдуме в случае получения соответствующих документов изучат журналистское расследование о якобы связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами «Исламского государства*».

«Вы можете напрямую обратиться и в органы безопасности, и в комитет Госдумы по безопасности, чтобы мы изучили вопрос», – сообщил РИА «ФАН» глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, материалу «придадут движение».

Ранее журналисты представили первую часть своего проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*», в котором говорится, что Коротков якобы в течение многих лет сотрудничал с боевиками, «сливая им сведения российских военнослужащих». Кроме того, источники сообщили, что сотрудничество журналиста с террористами и публикации его материалов якобы спонсировал бизнесмен Михаил Ходорковский.

ФАН направило запросы в МВД, ФСБ и НАК с просьбой проверить связи Короткова с боевиками ИГ и Ходорковским.