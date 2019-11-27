Нафтогаз оценил решение шведского суда по спору с Газпромом

Украинский Нафтогаз считает «полной победой» решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража!», – написал Витренко в Facebook.

Подробности Витренко пообещал обнародовать позже.

Ранее в среду суд шведского округа Свеа отказался удовлетворить апелляцию Газпрома на решение арбитражного суда в споре с Нафтогазом.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром обжаловал решение. Газпром обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.