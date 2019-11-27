Столицу Приморья перенесли

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

Огненный взор Сенцова направлен против США – ведь именно они лишили Украину ядерного оружияФото: AP Photo/Jean-Francois Badias/ТАСС
Еще один украинский активист требует «вернуть нашу бомбу» – то есть, на минуточку, ядерное оружие. На этот раз отличился притворяющийся режиссером террорист Олег Сенцов, и сделал он это с трибуны Европарламента. Легко доказать, что советская ядерная бомба никогда не была «украинской». Но Сенцов передергивает и в других, не менее важных вещах. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...
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              Столицу Приморья перенесли

                 27 ноября 2019, 09:09
              Фото: Смитюк Юрий/ТАСС
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Депутаты заксобрания Приморья приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток.

              Перед голосованием депутат Игорь Чемерис отметил, что «то количество мероприятий, которое проводится во Владивостоке, ко многому обязывает», и «принимая этот закон, мы даем право бюджету выделять субвенции на выполнение столичных полномочий, даем право реализовывать эти полномочия», передает ТАСС.

              Отмечается, что депутаты законодательного собрания приняли законопроект сразу в трех чтениях единогласно.

              14 ноября Дума города Владивостока приняла решение внести в краевой парламент проекта закона «О статусе административного центра Приморского края». Инициативу в городской думе поддержали также все присутствовавшие на заседании депутаты.

              Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые городу ресурсы для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сказали в пресс-службе администрации края.

              Это будет сделано в первую очередь для того, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать в городе, а туристы могли получить положительные эмоции от пребывания в этих местах.

              «Для нас, для жителей Приморья, это (дает) возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – передает пресс-служба слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

              Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

              Во второй половине декабря полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

              Несмотря на это, статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.


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