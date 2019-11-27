Столицу Приморья перенесли

Депутаты заксобрания Приморья приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток.

Перед голосованием депутат Игорь Чемерис отметил, что «то количество мероприятий, которое проводится во Владивостоке, ко многому обязывает», и «принимая этот закон, мы даем право бюджету выделять субвенции на выполнение столичных полномочий, даем право реализовывать эти полномочия», передает ТАСС.

Отмечается, что депутаты законодательного собрания приняли законопроект сразу в трех чтениях единогласно.

14 ноября Дума города Владивостока приняла решение внести в краевой парламент проекта закона «О статусе административного центра Приморского края». Инициативу в городской думе поддержали также все присутствовавшие на заседании депутаты.

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые городу ресурсы для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сказали в пресс-службе администрации края.

Это будет сделано в первую очередь для того, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать в городе, а туристы могли получить положительные эмоции от пребывания в этих местах.

«Для нас, для жителей Приморья, это (дает) возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – передает пресс-служба слова губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Напомним, президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Во второй половине декабря полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Несмотря на это, статуса столицы Приморья у Владивостока до сих пор не было.