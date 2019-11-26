Путин назвал главную тему переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским преимущественно обсуждались взаимоотношения стран в сфере энергетики.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Зеленский после диалога охарактеризовал отношения стран как очень сложные.