Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб

Служба безопасности и информации Чехии утверждает, что российские и китайские спецслужбы активизировались в республике в 2018 году. Об этом говорится в отчете национальной контрразведки за прошлый год.

«В 2018 году на чешской территории развивали разведывательную активность сотрудники и внештатные агенты всех российских спецслужб: СВР, ГРУ и ФСБ. Целью [их деятельности] является оказание воздействия на принятие управленческих решений на различных уровнях административного управления», – передает ТАСС текст документа.

Согласно этому документу, российские спецслужбы пытаются воздействовать на чешских политиков, а проблемой для национальной безопасности спецслужбы Чехии называют «значительное число сотрудников» посольства России в республике.

Ранее служба безопасности и информации Чехии заявляла о ликвидации «российской агентурной сети». Посольство России опровергло эти заявления, а президент Чехии Милош Земан заявил, что СБИ занимается фиктивной погоней за российскими и китайскими шпионами.

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