Земан раскритиковал контрразведку Чехии после истории с «российскими шпионами»

Служба безопасности и информации Чехии занимается фиктивной погоней за российскими и китайскими шпионами, заявил президент страны Милош Земан.

Земан уже на протяжении нескольких лет отвергает предложения кабмина страны повысить главу СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала.

«Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на TV Barrandov слова Земана.

Земан отметил, что 90% работы СБИ касается «шпионов», которые якобы работают на Москву и Пекин. Президент полагает, что лучше бы СБИ боролась против коррупции.

«В этом, наконец, будет ее польза», – сказал он.

Напомним, Коуделка утверждает, что его ведомство ликвидировало якобы целую «российскую агентурную сеть». Посольство России опровергло заявления Коуделки о «российских шпионах».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о негативном отношении Земана к работе СБИ.