Экс-члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение «невыгодных контрактов» с Россией

Бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинению в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура страны.

В ведомстве сообщили о задержании бывших членов правления компании EuRoPol GAZ – Михаила Ш., Здислава Й и Мирослава, которые обвиняются в причинении компании «ущерба в крупных размерах путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей».

Задержания проведены по поручению региональной прокуратуры, которая «ведет предварительное расследование по делу газовых соглашений», заключенных с Россией. По данным прокуратуры, следствие касается «обстоятельств заключения невыгодного для Польши, противоречащего законодательству Европейского союза, межправительственного соглашения о поставках российского газа в Польшу».

Пока речь идет об ущербе в размере более 848 млн злотых (более 200 млн долларов). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Компания EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода «Ямал – Европа». Она была создана с целью транспортировки природного газа через Польшу. Польша и Россия владеют по 48% акций компании. 4% принадлежит компании Gas Trading S.A.

В середине ноября Польский энергетический концерн PGNiG передал Газпрому сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках российского газа 31 декабря 2022 года.