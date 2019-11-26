Макрон сообщил о гибели 13 французских военных в Мали

В Мали после столкновения двух вертолетов погибли 13 французских военных, говорится в сообщении администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

В сообщении указывается, что французский лидер «с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов», передает ТАСС.

Напомним, в августе 2018 года вертолет Ми-8 разбился после столкновения с другой машиной в воздухе. Погибло 18 человек.