В Кремле отвергли скепсис по поводу возможной встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее российский дипломатический источник заявил, что в Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, так как она бессмысленна.

На вопрос, согласны ли в Кремле с таким утверждением, Песков ответил отрицательно.

«Нет», – сказал он, передает РИА «Новости».

В то же время в Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД