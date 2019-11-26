В Москве встречу Путина с Трампом сочли бессмысленной

В Москве скептически настроены по вопросу перспектив проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, так как она бессмысленна, заявил российский дипломатический источник.

«А зачем? С каждой встречей все только хуже становится», – ответил источник РИА «Новости» на вопрос о том, будет ли в обозримой перспективе организована встреча российского и американского лидеров с учетом отмены саммита АТЭС, «на полях» которого президенты могли теоретически провести переговоры.

«У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать», – добавил источник.

Ранее в Кремле назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.

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