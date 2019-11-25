Умер писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец

Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет, сообщил израильский «9 канал» со ссылкой на дочь литератора.

«Сегодня ночью в Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался Михаил Хейфец, известный советский правозащитник, диссидент, историк и писатель», – приводит сообщение «Интерфакс».

Сообщение о смерти Хейфеца подтвердил медиаменеджер, член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

«Пишут из Иерусалима. Умер Михаил Хейфец, редактор, писатель, литературовед. В самые тухлые годы он получил реальный срок лагерей за предисловие к самиздатовскому сборнику Бродского. Отсидел, уехал. Мы работали вместе недолго. У него был странность – в разговоре с малознакомыми людьми он всегда улыбался, почти никогда не спорил, но никогда и не соглашался. RIP», – написал Кудрявцев в своем Facebook.

Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Работал школьным учителем. Публиковался в издательствах «Советский писатель» и «Молодая гвардия», а также в журналах «Вопросы литературы», «Знание – сила», «Звезда», «Нева», «Костер» и др. Был дружен с Иосифом Бродским, Львом Лосевым и многих других литераторов 60-70-х годов.

В 1974 году был арестован и осужден на 4 года колонии и 2 годам поселения по статье 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») за предисловие к самиздатскому пятитомнику Иосифа Бродского, а также изготовление и «хранение с целью распространения» экземпляров статьи диссидента, писателя и публициста Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

В годы заключении написал три книги публицистики, документальной прозы и интервью «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак», которые были изданы в Париже.

Вышел на свободу в 1980 году и эмигрировал в Израиль. С 1990 по 1998 год работал колумнистом и обозревателем по вопросам бизнеса и культуры в израильской газете «Вести».

Ранее в английском городе Кэмбридж на 77-м году жизни умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.