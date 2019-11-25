Полина Гагарина рассказала, как на концерте перепутала Калининград с Краснодаром

Певица Полина Гагарина на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как в самом начале концерта в Калининграде перепутала город с Краснодаром.

«Я вышла и хотела сказать: «Я вас люблю!», а сказала: «Вы моя люблю». Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: «Вы моя люблю, Краснодар!» И я после этого сказала: «Господи смените певицу, сейчас я позову новую», – рассказала Гагарина в эфире программы, выпуск которой опубликован на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Певица призналась, что такие конфузы с ней часто случаются «от чувств». Концерт Гагариной прошел в Калининграде 5 октября.

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