Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Пресненский суд Моксквы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную по делу о коррупции, уточняется, что вменяемая ей махинация с налогами связана с пивной отраслью, сообщили в суде.

Как уточнило следствие, чиновница позволила некоему ООО «Альфа-групп» избежать уплаты налогов более чем на 58 млн рублей. Исходя из материалов дела, «Альфа-Групп» занимается производством пива, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, замглавы РАР была осведомлена о том, что оборудование компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, однако, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.



В СК отмечают, что сотрудники выполнили указание «из карьеризма и желания выслужиться». Таким образом, компания продолжила производить пиво и не отправляла сведения в государственную систему, благодаря этому не уплатив налоги на сумму в 58 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной следствие оценило в 58 млн рублей. Также до этого суд отправил исполняющего обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева под домашний арест, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями.