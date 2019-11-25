Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования оценили в 58 млн рублей

Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной следствие оценило в 58 млн рублей. СК просит Пресненский суд Москвы об аресте Голосной по обвинению в злоупотреблениях.

«В результате незаконных действий Голосной компания «Альфа-групп» уклонилась от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей», – сказали в суде, сообщает ТАСС.

Ранее Пресненский суд отправил исполняющего обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева под домашний арест, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями.