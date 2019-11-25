Роскосмос подтвердил перенос запуска «Прогресс МС-13»

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13», запланированный на 1 декабря 2019 года, перенесен, сообщает Роскосмос.

В ходе предполетной подготовки корабля на космодроме Байконур специалисты РКК «Энергия» выявили замечание к кораблю, сообщается на сайте госкорпорации.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен на 6 декабря 2019 года, в 12.34 мск», – отметили в Роскосмосе.

В понедельник СМИ сообщили о переносе запуска российского грузового корабля.

Ранее сообщалось, что Роскосмос обнаружил и устранил на корабле некие технические неполадки.

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