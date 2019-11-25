Нового начальника ГИБДД Москвы представили руководству главка

Глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Юрия Дроганова, сообщила пресс-служба главка.

«Указом президента РФ на должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Москве назначен полковник полиции Юрий Алексеевич Дроганов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Отмечается, что Дроганов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики; Московский государственный индустриальный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1996 года по ноябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях в системе ГУ МВД по Москве.

«На всех этапах службы Юрий Алексеевич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом. Награжден нагрудным знаком МВД России и другими ведомственными наградами», – сообщили в главке.

Напомним, 18 ноября источник в правоохранительных органах сообщил, что полковник полиции Юрий Дроганов указом президента назначен на должность начальника управления ГИБДД по городу Москве.