Путин назначил начальника управления ГИБДД по Москве

На должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы назначен полковник полиции Юрий Дроганов, он до этого временно исполнял обязанности начальника управления, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня полковник полиции Юрий Дроганов указом президента назначен на должность начальника управления ГИБДД по городу Москве», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В мае президент России Владимир Путин освободил от должности главу московской ГИБДД Виктора Коваленко.