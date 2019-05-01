Путин сменил начальника московской ГИБДД

Президент Владимир Путин освободил от должности главу московской ГИБДД Виктора Коваленко.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности... генерал-майора полиции Коваленко Виктора Васильевича, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве», – говорится в указе.

Кроме того, указом также был освобожден от занимаемой должности министр внутренних дел Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава.

Ранее Путин также сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству.