Российский лидер Владимир Путин сменил начальника управления президента по приграничному сотрудничеству, ведомство возглавил Алексей Филатов; эксперты сообщали, что в структуре этого управления находится в том числе департамент по сотрудничеству с Украиной.

«Освободить Говоруна Олега Марковича от должности начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Назначить Филатова Алексея Евгеньевича начальником управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», – говорится в тексте указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В начале октября Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, создав в структуре Кремля управление по приграничному сотрудничеству. Главой управления тогда остался Олег Говорун.

Политолог Алексей Чеснаков отмечал, что управление курирует помощник президента Владислав Сурков, а в его структуре есть «новый департамент по сотрудничеству с Украиной».