В Кремле создано управление по приграничному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ в управление по приграничному сотрудничеству, сообщила пресс-служба Кремля.

Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, республикой Абхазия и республикой Южная Осетия преобразовано в новое управление «в целях совершенствования деятельности администрации президента», передает РИА «Новости» текст указа.

Структура и штатное расписание управление будет утверждено руководителем администрации президента в течение месяца. Главой управления останется Олег Говорун, который руководит им уже с 2013 года.