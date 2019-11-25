Губернатор Сахалина рассказал о значении открытия новой ГРЭС на острове

«Ввод Сахалинской ГРЭС-2 – это важный шаг в решении вопросов модернизации энергетического хозяйства области. Это позволит создать необходимые условия для комфортного проживания людей и дополнительные рабочие места», – заявил газете ВЗГЛЯД губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя прошедшее в понедельник открытие ГРЭС.

ГРЭС-2, построенная близ села Ильинское на юге острова Сахалин, стала самым крупный объект электроэнергетики, введенным в эксплуатацию в регионе за последние десятителия, отметили в администрации Ссахалинской области.

«Сахалинская ГРЭС-2 является стратегическим объектом и важным звеном Центральной энергосистемы» острова. Она позволит создать запас мощности и повысить надёжность энергетической инфраструктуры Сахалина. А значит, мы сможем активнее расширять производственный сектор, реализовывать новые инвестиционные проекты, заниматься модернизацией жилищно-коммунальной сферы, решать многие другие вопросы», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, принимавший участие в открытии ГРЭС.

ГРЭС-2 обеспечит надежное функционирование энергосистемы в сложных природных и климатических условиях острова. Это особенно важно, учитывая изолированность Сахалина от Единой национальной энергетической системы страны. Новый объект пришел на смену старой, полностью выработавшей свой ресурс станции на восточном побережье Сахалина. ГРЭС-2 строили с нуля по самым современным технологиям.

Глава региона также отметил, что персонал новой электростанции – это в подавляющем большинстве работники «Сахалинэнерго», те, кто трудился на старой ГРЭС.

Многочисленные сооружения разместились у села Ильинское на нескольких земельных участках общей площадью почти 190 гектаров. Для них в поселке построен жилой городок на 18 домов и 333 квартиры, создаётся необходимая инженерная инфраструктура. В следующем году в селе Ильинское будет сдан новый детский сад на 110 мест и Центр культурного развития, а также будет начато строительство спортивного комплекса.

Сахалинская ГЭС представляет собой тепловую конденсационную паротурбинную электростанцию, которая будет вырабатывать электрическую и тепловую энергии. В качестве топлива будет использоваться бурый уголь сахалинских месторождений – Углегорского и Горнозаводского.