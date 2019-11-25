В центре Москвы подрались десятки дворников

Десятки дворников устроили массовую драку в центре Москвы, сообщили СМИ.

В воскресенье вечером в центре Москвы произошла массовая драка с участием работников коммунального хозяйства столицы, некоторые из которых были вооружены лопатами и ломами, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании более десятка участников потасовки. По предварительным данным, серьезных повреждений никто не получил. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, в декабре прошлого года десятки московских дворников задержали по подозрению в экстремизме.