Пушков ответил пригласившей Ротару на кофе Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступила в защиту певиц Нино Катамадзе, Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.

В своем Twitter Пушков процитировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе: «Я всегда говорю, что Россия – оккупант. (…) Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!»

«Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, – лайк. Кто против – ретвит», – написал Пушков.

Сообщение сенатора появилось после комментария Поклонской по поводу общественного недовольства вокруг планов Ротару приехать на новогодние гастроли в Россию. Депутат заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан».

Поклонская ответила, что те, кто не согласен с позицией артистов, может пригласить их на чашку кофе «и, возможно, попробовать переубедить». «Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», – отметила депутат.

Сенатор Пушков также сделал ретвит ряда комментариев к своему посту.

«Ну что с Няшы взять?» – пишет, в частности, @kruchina123 (орфография автора комментария сохранена).

«Поклонская странная, конечно … до невозможности. Мнение-то они иметь могут. Но с такими мнениями гастролировать в России – нет», – пишет @One_player72.

«Да кто ж спорит? Они имеют право на мнение, а народ имеет право на ответное презрение. В чем проблема?» – отмечает @mns_MP.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.