Поклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала резонанс вокруг планов народной артистки СССР и Украины Софии Ротару приехать на новогодние гастроли в Россию.

«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан», – написала Поклонская в своем Facebook.

По ее словам, от этого творчество этих исполнительниц «не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому».

Депутат считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России помогут нормализовать отношения с Украиной.

«И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», – добавила Поклонская.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.

Концертный директор Ротару назвал «заказом» критику в адрес певицы. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призывал прекратить «колбасить» Ротару.

Сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что никакого «заказа на травлю» Ротару нет. По его словам, в России «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги», а «дома», в других странах, «клянут» Россию «почем зря» или «выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым». Сенатор считает, что примерами таких артистов, помимо Ротару, которой в России «не очень рады», являются Нино Катамадзе и Лайма Вайкуле.