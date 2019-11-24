Пригожин потребовал прекратить «колбасить» Ротару

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил в защиту народной артистки СССР и Украины Софии Ротару, решившей вернуться в Россию на новогодние гастроли.

«София Михайловна – человек-эпоха, артист, который родился в Советском Союзе, в других условиях. Она априори не может кого-то не любить, она очень добрый человек», – заявил Пригожин телеканалу «Звезда».

Продюсер подчеркнул, что «никогда ничего плохого» из уст Ротару не слышал. «Она даже интервью не дает и с любовью относится и к нам, и к России, и к своим зрителям», – сказал он, указав также на «почтенный возраст» певицы.

По его мнению, все происходящее вокруг Ротару является «попыткой поставить певицу в безвыходную ситуацию».

«Лично у меня это вызывает негодование. Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли? Ну тогда надо пересмотреть всех артистов из стран ближнего зарубежья», – предложил Пригожин.

Он указал, что сама Ротару никак не реагирует на нападки в ее адрес. «Нашли крайнюю, которая не может ответить, которую можно дубасить по голове, но это неправильно и несолидно – бить женину, что называется», – негодует продюсер.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что, по информации украинских СМИ, Ротару пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.

Концертный директор Ротару назвал «заказом» критику в адрес певицы.

Сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что никакого «заказа на травлю» Ротару нет. По его словам, в России «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги», а «дома», в других странах, «клянут» Россию «почем зря» или «выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым».