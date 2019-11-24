Жители украинского города перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

Жители Светловодска в Кировоградской области Украины перекрыли дорогу с требованием включить в домах отопление.

Акция под названием «Украденное тепло» прошла в городе уже в третий раз. В ней принимали участие несколько десятков человек. Трансляцию событий вело местное издание «Светловодск».

Участники акции рассказали, что на дороге из автомобилей образовалась «километровая очередь». При этом протестующие пропускали представителей спецслужб.

Предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 3,7 млн долларов. Школы и детсады города не работают в связи с отсутствием тепла.

Суд 1 ноября отстранил от обязанностей мэра города.

Население Светловодска составляет порядка 46 тыс. человек. Согласно данным сайта «Гисметео», в воскресенье в городе ожидается от минус 6 до 0 градусов.

Напомним, 17 ноября кабмин Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. В тот же день «Нафтогаз» заявил о критической ситуации во Львовской области в связи со срывом отопительного сезона. Днем ранее жители одного из домов в Киеве перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.