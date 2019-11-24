Жители украинского города перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

В своей речи Владимир Путин указал единороссам на истинные лидерские качестваФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей

Су-30МКИ радикально изменил военную ситуацию у границ ИндииФото: Марина Лысцева/ТАСС
Продолжаются спекуляции по поводу того, как Индия оценивает боевые качества российских истребителей по сравнению с самолетами производства Франции. Все это заставляет напомнить о том, как и почему Нью-Дели купили Су-30МКИ, каким образом эти истребители изменили расклад сил в регионе и как они реально выглядят на фоне зарубежных аналогов. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Жители украинского города перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления

              24 ноября 2019, 16:26

              Текст: Ольга Никитина

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              Жители Светловодска в Кировоградской области Украины перекрыли дорогу с требованием включить в домах отопление.

              Акция под названием «Украденное тепло» прошла в городе уже в третий раз. В ней принимали участие несколько десятков человек. Трансляцию событий вело местное издание «Светловодск».

              Участники акции рассказали, что на дороге из автомобилей образовалась «километровая очередь». При этом протестующие пропускали представителей спецслужб.

              Предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 3,7 млн долларов. Школы и детсады города не работают в связи с отсутствием тепла.

              Суд 1 ноября отстранил от обязанностей мэра города.

              Население Светловодска составляет порядка 46 тыс. человек. Согласно данным сайта «Гисметео», в воскресенье в городе ожидается от минус 6 до 0 градусов.

              Напомним, 17 ноября кабмин Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. В тот же день «Нафтогаз» заявил о критической ситуации во Львовской области в связи со срывом отопительного сезона. Днем ранее жители одного из домов в Киеве перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.


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