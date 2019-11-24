Минфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Большие бюджетные деньги не должны «зависать» на счетах, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в зависании средств виноваты все уровни власти – от федеральных органов до муниципалитетов и субъектов.

«Но правительство сейчас слышит, таких проблем не будет», – приводят заявление министра «Вести».

Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году профицит федерального бюджета составляет 2 трлн 986 млрд рублей (3,8% ВВП).

Премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы за оставшиеся месяцы 2019 года средства федерального бюджета быстрее осваивались.

Напомним, 20 ноября в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поспорил с Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, заявив, что в этом году правительство не сможет потратить 1 трлн рублей. По словам главы СП, это приведет к срыву ряда программных мероприятий.

Силуанов в ответ заявил, что кабмин подходит жестко к тратам федерального бюджета, уходя от системы авансов и отслеживая каждый рубль. Орешкин со своей стороны призвал не пугать никого этим триллионом, отметив, что график расходования сдвигается на несколько месяцев из-за перехода с авансовых платежей на оплату по факту.