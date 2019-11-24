В ДР Конго самолет упал на жилые дома, более 20 человек погибли

В городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) разбился небольшой самолет, погибли как минимум 23 человека – в том числе жители домов, на которые рухнуло воздушное судно, сообщили СМИ со ссылкой на представителя городских сил гражданской обороны.

Источник в авиакомпании сообщил, что на борту были 17 пассажиров и два члена экипажа. Также известно о возможных жертвах среди жителей района, на который упал самолет, передает ТАСС.

Двухмоторное воздушное судно Dornier принадлежало компании Busy Bee. Оно упало в жилом районе Гомы во время взлета.